Çin, ABD'nin Tayvan'a modernize edilmiş F-16 satışına karşı olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin, ABD'nin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a modernize edilmiş F-16 savaş uçaklarını satmasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, uluslararası basının konuyla ilgili sorularına verdiği yazılı yanıtta, ABD'nin, iki ülke liderlerinin vardığı mutabak doğrultusunda "tek Çin" ilkesine uyması ve Tayvan sorununda ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğunu, dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Guo, "ABD'nin Çin'in Tayvan bölgesine silah satışına karşı çıkmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ABD'den satın aldığı modernize edilmiş F-16 uçaklarının ilk uçakları, 2 Ekim'de teslim edilmişti. "F-16V Block 70" tipi iki uçak, Hawaii'den kalkan iki Amerikan kargo uçağıyla Tayvan'ın Taitung ilindeki Chihhang Hava Üssü'ne getirilmişti.

Tayvan ABD'den bu tipte 65 savaş uçağı satın almıştı. Ağustos ayında teslim edilecek olan ilk uçaklar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylülde ABD'ye yaptığı ziyaret nedeniyle Hawaii'de bekletiliyordu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürüyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA