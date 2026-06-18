Türkiye Teknoloji Pazarı’ndaki başarı Computex Taipei 2026’da ödüllendirildi

1993 yılından bu yana teknoloji ürünleri dağıtımı alanında faaliyet gösteren ve 150’den fazla dünya markasını Türkiye pazarına ulaştıran Oksid Bilişim, Tayvan’da düzenlenen Computex Taipei 2026 fuarında global iş ortakları tarafından ödüllendirildi. Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından Computex Taipei’de distribütörlüğünü yürüttüğü Colorful, Segotep, Patriot ve ADATA/XPG markalarından ödül alan Oksid Bilişim, Türkiye pazarındaki kanal yönetimi, marka büyütme, satış ve pazarlama çalışmalarındaki başarısını uluslararası arenaya taşıdı. Çin grafik kartı pazarının önde gelen markalarından Colorful, Türkiye pazarındaki başarılı iş ortaklığı ve marka geliştirme çalışmaları nedeniyle partneri Oksid Bilişim’i “En Yüksek Artış Gösteren Partner” ödülüne layık gördü. Bilgisayar donanımları ve oyuncu ekipmanları alanında global ölçekte faaliyet gösteren Segotep, Türkiye pazarındaki marka gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle Oksid Bilişim’i “En Yüksek Artış Gösteren Partner” ödülüyle onurlandırdı. Global bellek ve depolama çözümleri markası Patriot, Türkiye pazarındaki güçlü iş ortaklığı, kanal çalışmaları ve marka büyütme performansı nedeniyle Oksid Bilişim’e “En İyi Partner 2026” ödülünü verdi. Performans odaklı oyun ve sistem markası ADATA/XPG, Türkiye’de yürütülen başarılı iş ortaklığı kapsamında Oksid Bilişim’e “Premium Partner Ödülü” ödülünü takdim etti. Başarısı uluslararası arenaya taşınan Oksid Bilişim Genel Müdürü Yardımcısı Cenk Tahmaz, “Distribütörlüğünü yaptığımız Colorful, Patriot, Segotep ve ADATA/XPG markaları tarafından ödüle layık görülmek, Türkiye pazarında markalarımızı büyütme hedefimize yönelik çalışmalarımız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Bu başarıda katkısı olan tüm iş ortaklarımıza ve markalarımızın Türkiye’de tanıtılması, konumlandırılması ve büyümesi için emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar pek çok başarıya imza attık; bundan sonra da aynı özen, emek, özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

COLORFUL HAKKINDA

1995 yılında Shenzhen'de kurulan Colorful, ekran kartı, anakart ve bilgisayar bileşenleri alanında faaliyet gösteren global donanım markalarından biridir. Çin grafik kartı pazarındaki güçlü konumu ve NVIDIA, AMD, Intel ile Çin pazarındaki stratejik iş birlikleriyle de öne çıkan Colorful, oyuncular, profesyoneller ve teknoloji meraklıları için yüksek performanslı teknoloji çözümleri geliştiriyor.

SEGOTEP HAKKINDA

Çin merkezli Segotep, bilgisayar kasaları, güç kaynakları, çevre birimleri ve soğutma çözümleri alanında faaliyet gösteren dünyaca ünlü donanım markalarından biridir. Ar-Ge’den üretime, satıştan marka yönetimine uzanan entegre yapısıyla sistem bileşenleri sunan marka, FCC, CE, CSA, CB gibi uluslararası sertifikalara sahip ürünleriyle öne çıkıyor. Patriot Hakkında 1985 yılında Amerika’da kurulan Patriot, bellek ve depolama çözümleri alanında konumlanan dünya çapında teknoloji markalarından biridir. DRAM, SSD ve flash bellek ürünleriyle bilgisayar performansına yönelik çözümler sunan marka, performans odaklı bellek modülleri, depolama ürünleri, mobil aksesuarlar ve oyun ekipmanlarından oluşan geniş ürün portföyüyle kullanıcılarla buluşuyor. ADATA/XPG Hakkında Performans odaklı oyun ve sistem markası XPG, 2008 yılında Tayvan merkezli ADATA çatısı altında kuruldu. Marka, bellek ve depolama çözümleriyle dünya genelinde tanınan teknoloji markalarından biridir. Bellek ve SSD ürünlerinin yanı sıra kasa, güç kaynağı, soğutma çözümleri, monitör ve oyuncu ekipmanlarıyla oyun, sistem toplama ekosisteminde yer alıyor.