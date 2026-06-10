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Çin Anakarası: Taiwanlılar Barış, Kalkınma ve Anakara ile İşbirliğinden Yana

Çin Anakarası: Taiwanlılar Barış, Kalkınma ve Anakara ile İşbirliğinden Yana
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Tayvan'da yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 60'ının anakara ile barış görüşmelerini desteklediğini, yüzde 70'inin ise iki yakadaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Taiwan halkının temel görüşünün, barış, kalkınma ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında etkileşim ve işbirliğinden yana olduğunu belirterek, bu eğilimin baskılanamayacağını söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, kısa süre önce Taiwan merkezli Demokrasi Vakfı tarafından yürütülen bir kamuoyu anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı inisiyatif alarak anakara ile barış görüşmelerine başlanmasını destekliyor.

Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve barış için çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Zhang, anket sonuçlarının, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların hem barış ve istikrar hem de karşılıklı ilişkilerin iyileştirilip gelişmesi yönündeki beklentilerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Zhang, başta gençler olmak üzere giderek artan sayıda Taiwanlının, Taiwan'ın kalkınması ve Taiwan halkının refahının, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimi, ulusal yeniden birleşme ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanması ile yakından bağlantılı olduğunu fark etmeye başladığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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