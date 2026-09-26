Çin BM’de Körfez ülkelerinin egemenliği ve Küba yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabında, ABD'nin adını vermeden Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi ve Küba'ya yönelik tehditler ile yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD'nin New York kentinde BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Han, konuşmasında ABD'nin adını vermeden, Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerinin de sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Han ayrıca, Küba'yı tehdit eden "ilgili ülkenin" bu tehditlerine son vermesi ve Küba'ya yönelik abluka ile yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu. Han, "Büyük ülkeler uluslararası barışın ve güvenliğin korunması konusunda özel sorumluluklara sahip olmalı, kurallara uyulmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve doğru olanın yapılmasına öncülük etmeli. Çin, Körfez bölgesi dahil olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliği ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Han, Küba'ya ilişkin ise, "Çin, ilgili ülkeyi derhal Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerinde bulunmayı durdurmaya ve ülkeye yönelik yaptırımlar ile ablukayı kaldırmaya çağırmaktadır" dedi.

Küresel kalkınma ve sorunların istişare edilerek çözülmesi vurgusu

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı, Çin'in küresel alanda güvenilir bir iş birliği ortağı olduğunu söylerken, Pekin'in gelişmekte olan ülkelerin kararlı bir destekçisi olduğunu savundu. Han, "Çin, büyük ya da küçük bütün ülkeleri uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak görmektedir ve dünyadaki meselelerin istişare edilerek çözülmesi gerektiğine inanmaktadır" dedi.

Han küresel kalkınma faaliyetlerine dikkat çektiği açıklamasında, "Çin, kendi içinde hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli toplumsal istikrar olmak üzere iki önemli başarı elde etmiştir. Hem tarih hem de gerçekler, ülkelerin açık ve iş birliğine dayalı bir uluslararası ortam olmadan kalkınmayı başarmasının son derece zor olduğunu kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı. Han, ticarette korumacılık politikasından kimsenin kazanç sağlayamayacağını savundu.

Han, "Çok taraflılık, insanlığın büyük felaketlerden geçtikten sonra yaptığı bir tercihtir. Farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeli, BM Şartı'nı ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayını devre dışı bırakan tek taraflı askeri eylemlere karşı çıkmalıyız" açıklamasını yaptı.

Han'ın konuşmasında Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü özerk bölgesi Tayvan'dan doğrudan bahsetmemesi ise dikkat çekti. Bu durumun, özellikle Washington ile Pekin arasında adanın geleceği ve savunmasına ilişkin gerilimler açısından önemli bir yere sahip olduğu değerlendirildi.

Trump, Xi ile görüşmüştü

Han'ın Genel Kurul'a hitabı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından geldi. Trump söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamalarında, Xi ile temaslarının iki ülke için de son derece verimli geçtiğini vurgulamış ve "gelecekte çok büyük şeyler olacağını" söylemişti.

ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue ise ABD basınına yaptığı açıklamada, Trump'ın görüşmede Xi'ye açık bir dille Çin'in İran'a yönelik yardımının kabul edilebilir olmadığını söylediğini belirtmişti.

ABD'nin Küba'ya yönelik baskısı

ABD'nin de Başkan Trump öncülüğünde Küba'ya petrol sevkiyatını engelleyen yoğun bir baskı politikası yürüttüğü biliniyor. Enerji altyapısı eskiyen ve Washington'ın baskılarıyla karşı karşıya kalan ülkede günlük hayatın giderek zorlaştığı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Küba'nın merkez kesimlerindeki yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle ülke çapında elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı