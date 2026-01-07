Haberler

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü


Tayvan'da F-16V tipi savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştü. Pilotun koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ettiği ancak başarılı olup olmadığı henüz teyit edilmedi. Kayıp pilot için arama çalışmaları başladı.

TAYVAN'da F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tayvan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'F-16V' tipi savaş uçağının adanın doğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi. Yerel saatle dün 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye edeceğini söylediği ancak fırlatmanın başarılı olup olmadığının teyit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

