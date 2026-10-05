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Tayvan, ABD'de Çin adına Tayvanlı yetkilinin yakınının izlendiği iddiasını kınadı

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Tayvan, ABD'de bir kişinin Çin adına ajan faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından iddia edilen eylemi kınadı. Sözcü, olayı ulusötesi baskının tipik örneği olarak niteledi; savcılık, bir kişinin Seattle'da Tayvanlı yetkilinin yakınını izlediğini iddia etti.

Tayvan, ABD'de bir kişinin Çin adına ajan faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından iddia edilen eylemi kınadığını bildirdi.

Tayvan Hükümet Sözcüsü Karen Kuo, yaptığı açıklamada, olayı, "ulusötesi baskının tipik bir örneği" olarak niteleyerek, "Özgürlük ve demokrasi savunucuları ile ailelerine baskı, tehdit ve zarar vermeyi amaçlayan eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'de "Çin adına ajan faaliyeti yürütmekle" suçlanan bir kadın, California eyaletinde havalimanında Çin'e gitmek üzereyken gözaltına alınmıştı.

California Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, "Wannying Zhang" adlı, 34 yaşındaki, emlakçılık yapan kadının, Çin devlet görevlilerinin yönlendirmesiyle 2025 yılında Seattle'a giderek bir Tayvan hükümeti yetkilisinin yakın akrabasını izlediği, çektiği fotoğrafları, videoları ve araç plakası bilgilerini bu görevlilere aktardığı iddia edilmişti.

Açıklamada takip edilen kişinin hangi hükümet yetkilisinin yakını olduğuna dair bilgi verilmezken CBS televizyonunun savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberde, takip edilen kişinin Tayvan lideri Lai Ching-te'nin ABD'de ikamet eden oğlu olduğu ileri sürülmüştü.

İnternetteki kamuya açık bilgilere göre, Washington Üniversitesinde biyomühendislik doktorası yapan Tayvan liderinin oğlu Lai Ting-yu, halen aynı eyalette Philips'in sağlık teknolojisi şirketinde çalışıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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