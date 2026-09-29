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Asya Oyunları komitesi yanlış salona götürülen Pakistan ve Güney Kore'den özür diledi

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2026 Asya Oyunları organizasyon komitesi, yanlış salonlara götürülen Pakistan ve Güney Kore erkek voleybol takımlarından özür diledi. Pakistan, Özbekistan maçına yetişse de karşılaşma 45 dakika ertelendi; Güney Kore ise Tayvan maçı öncesi taktik antrenmanını iptal etti.

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Asya Oyunları'nın organizasyon komitesi, yanlış salonlara götürülen Pakistan ile Güney Kore erkek voleybol takımlarından özür diledi.

Yerel organizasyon komitesi sözcüsü Ayumi Sakamoto, düzenlediği basın toplantısında takımlardan içtenlikle özür dilediklerini, araçların ve biniş listelerinin bundan sonra daha sıkı kontrol edileceğini belirtti.

Sakamoto, yaptığı açıklamada "Her iki takım da yanlış yere giden otobüse bindi. Her iki takıma da verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Büyük bir rahatsızlığa neden olduk ve organizasyon komitesi bunu ciddiye alıyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan ekibi, Özbekistan ile oynayacağı maç için yanlış salona götürüldü. Takım, Okazaki şehrindeki maç salonu yerine antrenmanların yapıldığı Inuyama'ya götürüldü. Güzergah sonradan düzeltilince takım maça yetişti, ancak karşılaşma 45 dakika ertelendi.

Güney Kore takımı ise Tayvan ile oynayacağı grup maçı öncesinde, resmi araç tarafından antrenman yapacağı salon yerine yaklaşık bir saat uzaklıktaki bir konuma götürüldü. Dönüşte yaşanan zaman kaybı nedeniyle Güney Kore, maç öncesi planladığı taktik antrenmanı iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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