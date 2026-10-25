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Champi Tayfunu Şanghay'da 60 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı

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Champi Tayfunu Şanghay'da 60 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı
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Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Champi Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 60 binden fazla kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Tayvan'da ise 1 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı.

ÇİN'İN doğu kıyılarında etkili olan Champi Tayfunu nedeniyle 60 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Çin basını, Champi Tayfunu nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'da 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Şanghay ile birlikte Ciangsu, Cıciang ve Fucien eyaletlerinde de tren seferleri ve uçuşların iptal edildi. Champi Tayfunu'nun etkili olduğu Tayvan'da ise 1 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı. Tayvan'ın geniş bölümünde şiddetli rüzgarlara ve yoğun yağışa yol açan tayfunun ardından, elektriksiz kalan 340 binden fazla hanenin yüzde 90'ından fazlasına yeniden elektrik verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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