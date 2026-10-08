Haberler

FBI, Integrity Technology adına çalışan korsanların siber araçlarına el koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FBI, Pekin hükümetiyle bağlantılı yaptırımlı Integrity Technology Group adına çalışan korsanların siber araçlarına el konulduğunu ve bunların devre dışı bırakıldığını duyurdu. Korsanlar Microscan ve FishHub ile ABD, Japonya, Polonya ve Tayvan'daki kritik altyapıları hedef aldı.

LOS ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Pekin hükümetiyle bağlantılı yaptırım listesindeki şirket adına çalışan ve çeşitli ülkelerde siber operasyonlar düzenleyen bir grup bilgisayar korsanının araçlarına el koyduğunu bildirdi.

Bilgisayar korsanları, tarama ve kimlik avı gibi siber operasyonlarında kullandıkları "Microscan" ve "FishHub" olarak adlandırılan araçlarla ABD, Japonya, Polonya ve Tayvan dahil bazı ülkelerdeki kritik altyapıları hedef aldı.

FBI, düzenlediği operasyonda Çin hükümetiyle yakın bağlantısı olduğunu açıkladığı Integrity Technology Group şirketi adına çalışan bir grup bilgisayar korsanının siber saldırılarında kullandığı araçlara el konulduğunu ve bunların devre dışı bırakıldığını duyurdu.

FBI Siber Birimi Direktör Yardımcısı Jason Bilnoski, tehdit teşkil eden aktörlerin altyapılarını, finansal kaynaklarını ve araçlarını hedef alarak kapasitelerini zayıflatmayı amaçladıklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, 2025'te "çok sayıda siber saldırıyla bağlantısı" gerekçesiyle Pekin merkezli Integrity Technology Group şirketini yaptırım listesine eklemişti.

Avrupa Birliği (AB) de Integrity Technology Group'un, AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı gerekçesiyle şirkete martta yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

TRT yorumcusunun Fenerbahçe maçında söylediklerine tepki yağıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 3 katı çöken binada can pazarı! Kahreden anları komşu anlattı

İstanbul'da çöken binada can pazarı! Kahreden anları komşu anlattı
Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sordu

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı milyonları sordu
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde yapılan son seçim anketi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satılıyor
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
LBank SPK’yı tanımıyor: İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi

İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi