Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine yedi gündür girmemesi kayıtlara geçen en uzun duraklama olurken, gelişmenin Orta Doğu'daki savaş ve planlanan Trump–Xi görüşmesi öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

  • Çin savaş uçakları, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine son yedi gündür girmedi.
  • Bu durum, Çin'in askeri faaliyetlerinde bugüne kadar kaydedilen en uzun duraklama oldu.

Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) son yedi gündür girmediği bildirildi. Tayvanlı yetkililerin verilerine göre bu durum, Çin'in askeri faaliyetlerinde bugüne kadar kaydedilen en uzun duraklama olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde sık sık uçuş gerçekleştirerek bölgedeki askeri baskıyı artırıyordu. Pekin yönetimi, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünü vurgularken, bu uçuşlar da Çin'in askeri gücünü gösterme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyordu.

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Ancak son bir haftada Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine girmemesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu beklenmedik duraklamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtiyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Gelişmenin Orta Doğu'da devam eden savaşın yarattığı küresel gerilim ortamına ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan görüşmeye denk gelmesi ise dikkat çekti.

Analistler, Pekin yönetiminin bu süreçte tansiyonu düşürmeye çalışıyor olabileceğini ya da diplomatik görüşmeler öncesinde askeri faaliyetlerini geçici olarak azaltmış olabileceğini değerlendiriyor.

Erdem Aksoy
