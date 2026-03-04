Haberler

4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Güncelleme:
Tayvan'da 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynayan bir üniversite öğrencisi, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

  • Tayvan'da 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, dört gün üç gece hiç uyumadan oyun oynamasının ardından beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
  • Uzun süreli uykusuzluğun kan basıncını aşırı yükselttiği, damar duvarlarında yırtılmalara yol açabildiği ve beyin kanaması riskini artırdığı belirtiliyor.
  • Tayvan'da daha önceki yıllarda da internet kafelerde günlerce oyun oynayan gençlerin ani ölümleri sıkça gündeme gelmişti.

Tayvan'da bir üniversite öğrencisi, kış tatili sırasında online oyunlara aşırı bağlılık göstermesinin bedelini hayatını kaybederek ödedi.

UYUMADAN OYUN OYNAMANIN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ

Üniversiteye giden 20 yaşındaki bir genç, dört gün üç gece boyunca hiç uyumadan oyun oynamasının ardından beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Tayvan basınındaki haberlere göre, ailesinin defalarca dinlenmesi yönündeki uyarılarına kulak asmayan genç, tatil boyunca bilgisayar başında kesintisiz vakit geçirdi. Gencin, dört gün boyunca yemek ve temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde ihmal ettiği belirtilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde beynindeki bir atardamarın yırtılması sonucu ağır beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

DOKTORLAR VE UZMANLARDAN UYARI

Bu olay sonrası nöroloji uzmanları, uzun süreli uykusuzluğun kan basıncını aşırı yükselttiğini, damar duvarlarında yırtılmalara yol açabildiğini ve özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde inme / beyin kanaması riskini kat kat artırdığını vurguladı. Tayvan'da daha önceki yıllarda da internet kafelerde günlerce oyun oynayan gençlerin ani ölümleri sıkça gündeme gelmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
