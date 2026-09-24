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Tarihi ziyaret sürprizle başladı: Trump Şi’ye havalimanında karşıladı

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Tarihi ziyaret sürprizle başladı: Trump Şi’ye havalimanında karşıladı Haber Videosunu İzle
Tarihi ziyaret sürprizle başladı: Trump Şi’ye havalimanında karşıladı
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret geriliminin yeniden tırmanmasını önlemek üzere Washington’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 10 yılı aşkın bir aradan sonra yapılan bu ilk devlet ziyaretinde Şi’yi havalimanında bizzat ABD Başkanı Donald Trump karşıladı. Üç gün sürecek temaslarda iki dev güç arasındaki gümrük tarifeleri, teknoloji rekabeti ve ticaret savaşlarının yanı sıra Tayvan ile İran başlıklarının da masaya yatırılması ve küresel dengelerin şekillenmesi bekleniyor.

Abd Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Washington ziyareti kapsamında havalimanında bizzat karşıladı. İki ülke lideri arasındaki temaslar, ticaret ve teknoloji başta olmak üzere kritik başlıkların yanı sıra İran ve Tayvan gibi hassas konuların da gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Şi’nin ziyareti, Çin liderinin 10 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirdiği ilk ABD devlet ziyareti olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

PİSTTE KARŞILADI

Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı taşıyan uçak, Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssüne indi. Trump, daha önce açıklanan program doğrultusunda Çin liderini karşılamak için piste geldi.

ABD başkanlarının yabancı liderleri havalimanında bizzat karşılaması alışılmış bir uygulama olarak görülmezken, Trump'ın bu adımı Şi'nin ziyaretine verilen protokol öneminin göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

ZİYARET 3 GÜN SÜRECEK

Şi'nin 23-25 Eylül tarihlerini kapsayan Washington ziyareti, ABD ile Çin arasındaki ilişkiler açısından yoğun bir program içeriyor. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump ve Şi, 24 Eylül'de resmi karşılama töreninde bir araya gelecek. Programın devamında askeri gösteri ve akşam saatlerinde devlet yemeği düzenlenecek.

Şi'nin ziyareti, Çin liderinin Washington'a 10 yıldan uzun bir aradan sonra yaptığı ilk devlet ziyareti olarak kayıtlara geçiyor.

MASADA TİCARET VE TEKNOLOJİ VAR

Trump ile Şi'nin görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir yer tutması bekleniyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında bulunuyor.

Washington ile Pekin arasındaki teknoloji rekabetinde yarı iletkenler ve yapay zeka konusunda uygulanan kısıtlamalar da görüşmelerin kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

İRAN VE TAYVAN DA GÜNDEMDE

İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin de görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Reuters, görüşmelerin ticaret, teknoloji ve İran konusunda yaşanan anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında Trump ve Şi'nin ayrıca baş başa görüşmesi ve ardından devlet yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor. Programın son gününde ise iki liderin Ulusal Arşivler'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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