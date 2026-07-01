Tayvan ilk kripto ve stablecoin yasasını kabul etti

Yasama Meclisi (Legislative Yuan), "Sanal Varlık Hizmeti Yasası"nı salı günü üçüncü okumada kabul etti. Ülkenin kripto sektörü için ilk düzenleyici çerçevesini kuran yasa, kripto işlem platformları ve stablecoin ihraççıları için kurallar içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP), faaliyete geçmeden önce ülkenin finansal düzenleyicisi Finansal Denetim Komisyonu'ndan (FSC) onay alması gerekiyor. Tayvan'da ihraç edilen stablecoinler ise hem merkez bankası hem FSC onayı gerektiriyor. İhraççıların ayrıca bir mütevelli nezdinde tam rezerv tutması ve düzenli denetimden geçmesi gerekiyor.

Üçüncü okumada onaylanan tasarı, Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin masasına gönderildi. Lai'nin yasayı 10 gün içinde resmen ilan etmesi bekleniyor, yürürlük tarihini ise kabine belirleyecek. Yasa, sektörü çoktan düzenleyen Japonya, Singapur ve Hong Kong gibi bölgedeki diğer hükümetlerin çizgisine Tayvan'ı da taşıyor.

DOLANDIRICILIĞA 10 YILA KADAR HAPİS GELDİ

Tayvan'ın kuralları borsalar, işlem platformları, saklama şirketleri ve borç verenler dahil yedi tür VASP tanımlıyor. Bu sağlayıcılar iç kontrol ve denetim, siber güvenlik, kripto listeleme ve listeden çıkarma, müşteri varlıklarının ayrıştırılması ve mali raporlama kurallarına tabi olacak.

Yasa, kripto temelli dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonunu suç kapsamına aldı. İhlal edenler 3 ila 10 yıl arasında hapis ve yaklaşık 300 bin dolardan 6,3 milyon dolara kadar para cezasıyla karşılaşacak. Lisanssız VASP işleten ya da stablecoin ihraç edenler ise 7 yıla kadar hapis ve yaklaşık 3,1 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek.

GEÇİŞTE PLATFORMLARA 12 AY LİSANS SÜRESİ TANINDI

Uygulama tarihi henüz belli değil ve yasa ancak yürütme organı tarafından yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Halihazırda kara para aklama kaydını tamamlamış platformlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra lisans başvurusu için 12 ay, FSC onayı ve diğer izinleri almak için 21 ay süreye sahip olacak.

Kripto danışmanlık şirketi Harmony Governance Advisors'ın kurucusu Avukat Kevin Cheng'e göre daha önce gri alanda faaliyet gösteren birçok kripto şirketi artık düzenleyici belirsizliğe dayanamayacak. Cheng, yasanın geleneksel finans kuruluşlarının da VASP işletmesine kapı araladığını, bunun mevcut kripto şirketlerini çok daha güçlü uyum kapasitesine sahip oyuncularla rekabete zorlayacağını söyledi. Tayvan VASP Birliği başkanı ve BitoGroup borsasının kurucusu Titan Cheng ise birliğin, geçiş sürecinde şirketlere yardımcı olacağını ve piyasadaki aksamayı en aza indireceğini belirtti.