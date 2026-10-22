Champi Tayfunu nedeniyle Tayvan'da yarın okul ve ofislerin çoğu kapalı olacak

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Tayvan'ın büyük bölümünde, karaya vurma ihtimali olan Champi Tayfunu nedeniyle yarın okul ve ofislerin kapalı olacağı belirtildi.

Tayvan'ın resmi ajansı Focus Taiwan'ın haberine göre, yerel yetkililer, karaya vurma ihtimali olan Champi Tayfunu'na ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Tayvan'ın Taitung ili, Penghu ve Matsu adaları dışında kalan bölümlerinde tayfun riski nedeniyle yarın okul ve ofisler kapalı olacak.

Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) dün Champi Tayfunu'na ilişkin uyarısını ülke genelindeki 19 bölgeye genişletmişti.

Tayfunun şiddetinin görece zayıfladığı belirtilen açıklamada, doğrudan karaya vurma olasılığının da tamamen göz ardı edilemeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA