Tayvan, Savunma Bütçesine 40 Milyar Dolar Ekliyor

Güncelleme:
Tayvan lideri Lai Ching-te, 2026-2033 yıllarını kapsayan ilave savunma bütçesinin 40 milyar dolar olacağını açıkladı. Bu bütçe, Tayvan'ın yerli hava savunma sistemi 'T-Kubbe'yi de kapsayacak. Çin'in artan tehditlerine karşı kendini savunma kararlılığı vurgulanıyor.

Tayvan lideri Lai Ching-te, Tayvan'ın kendini savunma konusundaki kararlılığının altının çizilmesi gerektiğini belirterek, 2026-2033 yılları için yaklaşık 40 milyar dolar değerinde ilave savunma bütçesi hazırlanacağını açıkladı. Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo ise, bütçenin Tayvan'ın yerli üretimi "T-Kubbe" hava savunma sistemini kapsayacağını belirtti.

Tayvan ile Çin arasındaki siyasi ve askeri kriz derinleşmeye devam ediyor. Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin'den gelen baskılara karşı Tayvan'ın kendini savunma konusundaki kararlılığının altını çizmesi gerektiğini belirterek, yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ilave savunma bütçesi hazırlanacağını duyurdu. Lai'nin ofisinden yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik konusunda asla taviz verilemez. Çin'in Tayvan ve Hint-Pasifik bölgesine yönelik tehditleri tırmanıyor. Yakın zamanda Japonya, Filipinler ve Tayvan Boğazı yakınlarında zorla gerçekleştirilen çeşitli askeri müdahaleler, denizcilik gri bölgeleri ve dezenformasyon kampanyaları bölgede derin bir rahatsızlığa neden oluyor ve bütün taraflar için zorluk çıkartıyor. Tayvan, kendini savunma konusunda kararlılığını göstermek zorunda. Çin'in bölgenin huzur ve istikrarı için her ülkenin bir sorumluluğu olduğunun farkında olduğunu ve özellikle de bölgedeki bir büyük güç olarak, bir büyük gücün sorumluluklarını yerine getireceğini umuyoruz" dedi.

Bütçe, Tayvan'ın "T-Kubbe" hava savunma sistemini kapsayacak

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, 2026-2033 yılları için planlanan bütçenin, balistik füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra Tayvan'ın yerli üretimi ve hala geliştirme aşamasında olan "T-Kubbe" hava savunma sistemi gibi unsurları kapsayacağını bildirdi.

ABD'nin Taipei Büyükelçisi Raymond Greene yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'ın hızlı bir şekilde önemli asimetrik savunma kapasitesi edinmesini desteklediğini belirterek, "Bu duyuru, yıldırma yoluyla bölgede barış ve istikrarı güçlendirmek için büyük bir adım" ifadelerine yer verdi.

Bütçe parlamentoya sunulacak

Bütçe kararının Tayvan muhalefetinin çoğunlukta olduğu parlamentonun oylamasına sunulması bekleniyor. Daha önce savunma alanındaki harcamaların arttırılmasına karşı çıkan Tayvan'ın en büyük muhalefet partisi Kuomintang'ın Genel Başkanı Cheng Li-wun açıklamasında partisinin doğrudan bütçe oylamasına itiraz edeceğini belirtmedi ancak, Lai'ye "eşikten dönme" çağrısı yaptı. Cheng, "Umuyorum uluslararası toplum barışı sevdiğimizi ve sıkı sıkıya barış istediğimizin farkındadır. Savaştan uzak durmak istiyoruz" dedi.

"Savunma harcamalarının, GSYMİ'nin yüzde 5'ine çıkarılması hedefleniyor"

Tayvan, savunma harcamalarının 2026 yılı için gayrisafi yurtiçi milli hasılanın (GSYMİ) yüzde 3,32'sini oluşturacak şekilde 30 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor. Bu durumda ülkenin savunma harcamaları 2009 yılından bu yana ilk kez GSYMİ'nin yüzde 3'lük sınırı geçmiş olacak. Tayvan lideri Ching, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarının 2030 yılına kadar GSYMİ'nin yüzde 5'ine çıkarılacağını umduğunu söylemişti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
