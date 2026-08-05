Tayvan'dan Çin senaryolu askeri tatbikat
???????Tayvan, olası bir Çin saldırısına karşı verilecek tepkiyi simüle etmeyi amaçlayan yıllık askeri tatbikatlara başladı.
??????? Tayvan, olası bir Çin saldırısına karşı verilecek tepkiyi simüle etmeyi amaçlayan yıllık askeri tatbikatlara başladı.
Canlı ateş tatbikatları, Tayvan ordusunun 24 saat süren savunma operasyonlarını sürdürme kabiliyetini test edecek.
Kentsel dayanıklılık tatbikatları, internet hizmetinde meydana gelebilecek bir kesintiye karşı halkın tepkisini test edecek.
10 gün sürecek "Han Kuang" tatbikatları adanın birçok bölgesinde yapılacak.
Kaynak: AA