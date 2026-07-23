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Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Hindistan İkili İlişkilerde Yakalanan Olumlu İvmeyi Sağlamlaştırmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Hindistan İkili İlişkilerde Yakalanan Olumlu İvmeyi Sağlamlaştırmalı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile Manila'da bir araya gelerek ikili ilişkilerin olumlu ivmesini koruma, BRICS işbirliğini güçlendirme ve hassas konularda uzlaşı çağrısı yaptı. Jaishankar ise Tayvan ve Xizang konusundaki tutumlarının değişmediğini belirtti.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hindistan'ın insanlığın refahını gözetmesi, büyük ülkeler olarak sorumluluk sergilemesi, ikili ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeyi sağlamlaştırması ve uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelen Wang, iki ülkeye çok kutupluluğun ilerletilmesine ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik hale getirilmesine olumlu katkılarda bulunma çağrısı yaptı.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları hayata geçirmek, yakın üst düzey etkileşimi sürdürmek, ekonomi, ticaret, medya, halklar arası ve kültürel ilişkiler gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmek ve hassas konuları uygun şekilde ele almak üzere Hindistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang ayrıca taraflara koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme, genişletilmiş BRICS işbirliği mekanizmasının gelişimini teşvik etme ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını daha iyi temsil edip koruma çağrısında bulundu.

Wang, Hindistan'ın bu yıl BRICS zirvesine başarılı şekilde ev sahipliği yapmasını desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Jaishankar ise Taiwan ve Xizang ile ilgili konulardaki tutumlarının değişmediğini ve Çin'in egemenliğine saygı duyduklarını söyledi. Jaishankar, ikili ilişkilerin ileriye dönük bir yaklaşımla her zaman olumlu ve işbirliğine dayalı şekilde geliştirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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