Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Tayvan'ın Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde ve 11,9 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem sonrası can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

TAYVAN'ın güneydoğusundaki Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
