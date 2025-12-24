Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya