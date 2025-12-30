Haberler

Çin, Tayvan'a askeri tatbikat düzenledi
Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 'Adalet Görevi 2025' isimli askeri tatbikat kapsamında Tayvan'ın çevresinde hava ve deniz hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Tatbikatta çeşitli askeri araçlar ve uçaklar kullanılarak deniz-hava koordinasyonu test ediliyor.

ÇİN'in, Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikatın ikinci gününde devam ettiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, dün Tayvan'ın çevresinde başlattığı 'Adalet Görevi 2025' isimli askeri tatbikat sürüyor. Doğu Cephesi Komutanlığı, Tayvan'ın kuzey ve güneyindeki deniz hedeflerine saldırı ile hava savunma ve denizaltı savunma operasyonları konusunda tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada; hedef tespiti ve doğrulama, uyarı ve püskürtme, saldırı simülasyonları, deniz hedeflerine saldırı ile hava savunma ve denizaltı savunma operasyonları konularını içeren tatbikatta muhripler, fırkateynler, savaş ve bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Tatbikatın deniz-hava koordinasyonu ile entegre abluka ve kontrol yeteneklerini test etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Li Xi de komutanlığa bağlı kara kuvvetlerinin Tayvan'ın güneyindeki sularda atış tatbikatı gerçekleştirdiğini, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı birliklerin de uzun menzilli ortak saldırılar düzenlediğini bildirdi. Li, tatbikatla hedeflenen sonuçlara ulaşıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
