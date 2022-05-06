Slovakya Haberleri - Slovakya Haber - Haberler

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Slovakya Haberleri

Slovakya haber, Slovakya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı annelerle geçirecek

Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı annelerle geçirecek

Slovakya - Dün 23:05
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro kazanacak! İşte Trabzonspor'un play off turunda muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro kazanacak! İşte Trabzonspor'un play off turunda muhtemel rakipleri

Slovakya - Dün 20:14
Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk dev yardım

Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk dev yardım

Slovakya - Dün 18:23
Benzin Motorin zam SON DAKİKA! 6 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Güncel motorin fiyatları!

Benzin Motorin zam SON DAKİKA! 6 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Güncel motorin fiyatları!

Slovakya - Dün 22:27
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Slovakya - Dün 22:24
Bakan Muş: 'Ekonomik göstergeler büyüme performansının sürdüğünü gösteriyor'

Bakan Muş: "Ekonomik göstergeler büyüme performansının sürdüğünü gösteriyor"

Slovakya - Dün 13:05
AB'nin Rusya'ya ambargo kararı petrol piyasalarını vuracak! Türkiye'deki akaryakıt fiyatları fırlayabilir

AB'nin Rusya'ya ambargo kararı petrol piyasalarını vuracak! Türkiye'deki akaryakıt fiyatları fırlayabilir

Slovakya - Dün 07:22
Ukrayna savaşı: AB, yıl sonuna kadar Rus petrolüyle bağını kesme planını açıkladı

Ukrayna savaşı: AB, yıl sonuna kadar Rus petrolüyle bağını kesme planını açıkladı

Slovakya - 04.05.2022
AB, Rusya'dan petrol alımını durduracak

AB, Rusya'dan petrol alımını durduracak

Slovakya - 04.05.2022
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 Ülke İçerisinde 149'uncu Sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 Ülke İçerisinde 149'uncu Sırada

Slovakya - 03.05.2022
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor

Slovakya - 03.05.2022
UEFA, Rusya'ya yeni men cezaları ve yaptırımlar uyguladı

UEFA, Rusya'ya yeni men cezaları ve yaptırımlar uyguladı

Slovakya - 02.05.2022
UEFA'dan Rusya'ya bir kez daha geçit yok! Tüm organizasyonlardan men ettiler

UEFA'dan Rusya'ya bir kez daha geçit yok! Tüm organizasyonlardan men ettiler

Slovakya - 02.05.2022
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor

Slovakya - 02.05.2022
Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor

Slovakya - 02.05.2022
Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek

Jill Biden, Romanya ve Slovakya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek

Slovakya - 02.05.2022
Almanya, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını destekliyor

Almanya, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını destekliyor

Slovakya - 01.05.2022
Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli

Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli

Slovakya - 01.05.2022
Avrupa Gençlik Olimpik Festivali

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali

Slovakya - 30.04.2022
Ayakkabı sektörüne 40 milyon dolarlık katkı

Ayakkabı sektörüne 40 milyon dolarlık katkı

Slovakya - 30.04.2022
Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 29.04.2022
AB ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

AB ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Slovakya - 29.04.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda zirve yaptı

Slovakya - 29.04.2022
Bitlisli sporculardan altın madalya

Bitlisli sporculardan altın madalya

Slovakya - 29.04.2022
Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacılar için AB'den 148 milyon avronun üzerinde destek aldı

Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacılar için AB'den 148 milyon avronun üzerinde destek aldı

Slovakya - 29.04.2022
DÜNYA ŞAMPİYONU BİTLİSLİ SPORCULARA, ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

DÜNYA ŞAMPİYONU BİTLİSLİ SPORCULARA, ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Slovakya - 28.04.2022
NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı

NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı

Slovakya - 28.04.2022
AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi

Slovakya - 28.04.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Slovakya'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Slovakya'da

Slovakya - 27.04.2022
Moody's: Avrupa bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunda görünüm 'durağan'

Moody's: Avrupa bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunda görünüm "durağan"

Slovakya - 27.04.2022
Rusya'nın 'ruble' talebi sonrası Polonya ve Bulgaristan'da ilk gaz kesintileri yapılacak

Rusya'nın "ruble" talebi sonrası Polonya ve Bulgaristan'da ilk gaz kesintileri yapılacak

Slovakya - 26.04.2022
BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

Slovakya - 26.04.2022
ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak

ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak

Slovakya - 25.04.2022
Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti

Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti

Slovakya - 25.04.2022
Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

Biden, Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı

Slovakya - 25.04.2022
Yenilenen PlayStation Plus'ın çıkış tarihi açıklandı

Yenilenen PlayStation Plus'ın çıkış tarihi açıklandı

Slovakya - 25.04.2022
Dünya Kros Şampiyonası'nda 2 altın madalya

Dünya Kros Şampiyonası'nda 2 altın madalya

Slovakya - 24.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Slovakya - 24.04.2022
9 Doğu Avrupa ülkesi AB'den mülteci yardımı istiyor

9 Doğu Avrupa ülkesi AB'den mülteci yardımı istiyor

Slovakya - 23.04.2022
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız

ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız

Slovakya - 21.04.2022
Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Slovakya eski Başbakanı ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Slovakya - 20.04.2022
BM: 'Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 5 milyonu geçti

BM: "Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Slovakya - 20.04.2022
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti

BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 5 milyonu geçti

Slovakya - 20.04.2022
Hollanda, NATO'nun Romanya'daki çok uluslu muharip grubuna 200 asker gönderecek

Hollanda, NATO'nun Romanya'daki çok uluslu muharip grubuna 200 asker gönderecek

Slovakya - 20.04.2022
Polonya'nın jeopolitik önemi artıyor

Polonya'nın jeopolitik önemi artıyor

Slovakya - 20.04.2022
Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı

Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı

Slovakya - 20.04.2022
Çekya, Ukrayna'nın hasar gören tank ve zırhlı araçlarını onaracak

Çekya, Ukrayna'nın hasar gören tank ve zırhlı araçlarını onaracak

Slovakya - 19.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivil öldü, 4 milyon 934 bin 415 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivil öldü, 4 milyon 934 bin 415 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 18.04.2022
Ukraynalı Roman mülteciler neden ayrımcılığa maruz kalıyor?

Ukraynalı Roman mülteciler neden ayrımcılığa maruz kalıyor?

Slovakya - 16.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi

BM: Ukrayna'da en az 1982 sivil yaşamını yitirdi

Slovakya - 15.04.2022
Türk balı 2022'nin ilk çeyreğinde 42 ülkede ağızları tatlandırdı

Türk balı 2022'nin ilk çeyreğinde 42 ülkede ağızları tatlandırdı

Slovakya - 15.04.2022
14 Nisan 2022 Haberleri

14 Nisan 2022 Haberleri

Slovakya - 15.04.2022
Görüşmeler başladı! Slovakya da cephede destan yazan Türk SİHA'larına talip oldu

Görüşmeler başladı! Slovakya da cephede destan yazan Türk SİHA'larına talip oldu

Slovakya - 14.04.2022
Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

Slovakya - 14.04.2022
Son dakika haberleri... BM: Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4 milyon 656 bin 509 kişi komşu ülkelere geçti

Son dakika haberleri... BM: Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4 milyon 656 bin 509 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 13.04.2022
Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Eskişehirli kızlar, ISF Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Slovakya - 13.04.2022
Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Slovakya - 13.04.2022
BULGARİSTAN, TÜRKİYE'DEN GİRİŞTE 'AŞI SERTİFİKASI' ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

BULGARİSTAN, TÜRKİYE'DEN GİRİŞTE 'AŞI SERTİFİKASI' ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Slovakya - 12.04.2022
NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

NATO doğu kanadında çok uluslu muharip gruplar oluşturdu

Slovakya - 12.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 12.04.2022
Son dakika haberleri: Slovakya NATO askeri sayısını arttırma kararı aldı

Son dakika haberleri: Slovakya NATO askeri sayısını arttırma kararı aldı

Slovakya - 12.04.2022
Son dakika haber! Çekya, topraklarında bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyor

Son dakika haber! Çekya, topraklarında bir ABD askeri üssü kurulmasını istiyor

Slovakya - 12.04.2022
Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi

Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi

Slovakya - 11.04.2022
Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

Slovakya - 11.04.2022
Golfte heyecan sürüyor

Golfte heyecan sürüyor

Slovakya - 11.04.2022
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da ikinci oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da ikinci oldu

Slovakya - 11.04.2022
ANTALYALI İHRACATÇININ TAHSİLATI SAVAŞA TAKILDI

ANTALYALI İHRACATÇININ TAHSİLATI SAVAŞA TAKILDI

Slovakya - 11.04.2022
Rusya: 'Bir Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemi imha edildi'

Rusya: "Bir Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemi imha edildi"

Slovakya - 11.04.2022
Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı

Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı

Slovakya - 11.04.2022
Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu

Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu

Slovakya - 11.04.2022
Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 4,5 milyonu geçti

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 4,5 milyonu geçti

Slovakya - 10.04.2022
8 Nisan 2022 Haberleri

8 Nisan 2022 Haberleri

Slovakya - 09.04.2022
ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor

ABD, S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya Patriot sistemi gönderiyor

Slovakya - 08.04.2022
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya - 08.04.2022
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da

Slovakya - 08.04.2022
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Slovakya - 08.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 08.04.2022
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya - 08.04.2022
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

Slovakya - 08.04.2022
Son Dakika! Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Son Dakika! Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya - 08.04.2022
Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi

Slovakya'nın yöresel peynirleri AB mevzuatı çerçevesinde incelendi

Slovakya - 08.04.2022
Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

Slovakya - 07.04.2022
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'NATO topraklarının her karışını savunacağız'

Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "NATO topraklarının her karışını savunacağız"

Slovakya - 07.04.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'NATO topraklarının her karışını savunacağız''Rusya, enerjiyi silah olarak kullanıyor'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "NATO topraklarının her karışını savunacağız""Rusya, enerjiyi silah olarak kullanıyor"

Slovakya - 07.04.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'NATO topraklarının her karışını savunacağız'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "NATO topraklarının her karışını savunacağız"

Slovakya - 07.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 07.04.2022
Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları işbirliği yaptı

Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları işbirliği yaptı

Slovakya - 07.04.2022
Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Slovakya - 07.04.2022
Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB'nin mülteci tavrı utanç verici

Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB'nin mülteci tavrı utanç verici

Slovakya - 07.04.2022
Avrupalı yetkililerden AB kapsamında enerji alanında iş birliği çağrısı

Avrupalı yetkililerden AB kapsamında enerji alanında iş birliği çağrısı

Slovakya - 07.04.2022
Rus gazına bağımlılığı yüzde 50'yi bulan Macaristan 'ruble'ye geçişi kabul etti

Rus gazına bağımlılığı yüzde 50'yi bulan Macaristan "ruble"ye geçişi kabul etti

Slovakya - 07.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti

Slovakya - 06.04.2022
İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

Slovakya - 05.04.2022
Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Slovakya - 14.06.2021
Çekya - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Çekya - Slovakya maçı hangi kanalda? Çekya - Slovakya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi nedir?

Çekya - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Çekya - Slovakya maçı hangi kanalda? Çekya - Slovakya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi nedir?

Slovakya - 18.11.2020
Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?

Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?

Slovakya - 12.11.2020
Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi?

Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi?

Slovakya - 12.11.2020
Slovakya Nüfusu? Slovakya nerede? Slovakya para birimi nedir? Slovakya insanları nasıldır? Slovakya başkenti neresidir?

Slovakya Nüfusu? Slovakya nerede? Slovakya para birimi nedir? Slovakya insanları nasıldır? Slovakya başkenti neresidir?

Slovakya - 19.10.2020
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