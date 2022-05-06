Slovakya Haberleri - Slovakya Haber - Haberler

Slovakya Haberleri
Slovakya haber, Slovakya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro kazanacak! İşte Trabzonspor'un play off turunda muhtemel rakipleri
Benzin Motorin zam SON DAKİKA! 6 Mayıs mazota zam gelecek mi? Mazot zammı ne zaman? Güncel motorin fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
AB'nin Rusya'ya ambargo kararı petrol piyasalarını vuracak! Türkiye'deki akaryakıt fiyatları fırlayabilir
Ukrayna savaşı: AB, yıl sonuna kadar Rus petrolüyle bağını kesme planını açıkladı
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 Ülke İçerisinde 149'uncu Sırada
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev'e taşınması bekleniyor
Avrupa Birliği, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosunda uzlaşmakta zorlanıyor
Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 2 bin 899 sivil öldü, 5 milyon 429 bin 739 kişi komşu ülkelere geçti
AB ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı
Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacılar için AB'den 148 milyon avronun üzerinde destek aldı
Rusya'nın "ruble" talebi sonrası Polonya ve Bulgaristan'da ilk gaz kesintileri yapılacak
ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Ek Güvenlik Yardımı Sağlayacağız
Hollanda, NATO'nun Romanya'daki çok uluslu muharip grubuna 200 asker gönderecek
BM: Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivil öldü, 4 milyon 934 bin 415 kişi komşu ülkelere geçti
Görüşmeler başladı! Slovakya da cephede destan yazan Türk SİHA'larına talip oldu
Son dakika haberleri... BM: Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4 milyon 656 bin 509 kişi komşu ülkelere geçti
Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı
BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti
Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi
Rusya: "Bir Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemi imha edildi"
Son dakika! Savaşın 47. gününde Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'dan aldıkları S-300'ler yerle bir oldu
BM: Ukrayna'da en az 1626 sivil öldü, 4 milyon 382 bin 316 kişi komşu ülkelere geçti
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.
Son Dakika! Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "NATO topraklarının her karışını savunacağız"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "NATO topraklarının her karışını savunacağız""Rusya, enerjiyi silah olarak kullanıyor"
BM: Ukrayna'da en az 1611 sivil öldü, 4 milyon 319 bin 494 kişi komşu ülkelere geçti
Türkiye ile Gürcistan ombudsmanlık kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Rus gazına bağımlılığı yüzde 50'yi bulan Macaristan "ruble"ye geçişi kabul etti
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti
Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı ne zaman? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta? Polonya - Slovakya EURO 2020 maçı hangi kanalda?
Çekya - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Çekya - Slovakya maçı hangi kanalda? Çekya - Slovakya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Uluslar Ligi nedir?
Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?
Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi?