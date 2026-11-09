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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, 10-11 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek

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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, 10-11 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek
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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar, 10-11 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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