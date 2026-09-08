Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Slovakya’da

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Slovakya’da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile görüştü.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı kapsamında Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile bir araya geldi. Tekin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan Eğitim Bakanı Sayın Dogdurkul Kendirbaeva ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesine dair değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine, eğitim alanındaki iş birliğimize sundukları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
UEFA 30 maçı seçti! Listede Fenerbahçe ve Galatasaray da var

UEFA 30 maçı seçti! Listede F.Bahçe ve G.Saray da var

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil