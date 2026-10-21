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Slovakya-Rusya işbirliği komisyonu 4 yıl aranın ardından Moskova'da toplanacak

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Slovakya ile Rusya arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu, 4 yıl aranın ardından 26 Ekim'de Moskova'da 22. toplantısını yapacak. Slovak heyetine Dışişleri Bakanı Juraj Blanar başkanlık edecek; toplantının ana gündemi enerji olacak.

Slovakya ile Rusya arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu, 4 yıl aranın ardından 26 Ekim'de Moskova'da toplanacak.

Slovakya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonunun Moskova'da düzenlenecek 22. toplantısında Slovak heyetine Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'ın başkanlık edeceği belirtildi.

Toplantının ana gündeminin enerji olacağı ifade edilen açıklamada, toplantıda doğal gaz tedariki, petrol sevkiyatının sürdürülmesi ve sivil nükleer enerji alanındaki işbirliğinin de ele alınacağı bilgisi verildi.

Çalışma gruplarının ayrıca tarım, çevre, turizm, spor ve kültür alanlarında görüşmeler yapacağı belirtildi.

Slovakya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine bağlılığının vurgulandığı açıklamada, Rusya ile işbirliğinin yürürlükteki yaptırımlara uygun alanlarda geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marek Estok, "Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında yeni bir demir perde inşa etmeye yönelik artan çabaları kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Komisyonun faaliyetlerinin yeniden başlatılmasının, Başbakan Robert Fico ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2025'teki görüşmesinde kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, toplantının ardından iş forumu düzenleneceği belirtildi.

Son toplantısını Kasım 2021'de Bratislava'da yapan komisyon, Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı saldırılarını başlattığı 2022'den bu yana ilk kez toplanacak.

Kaynak: AA
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