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Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, salonda çalıştı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yapıyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ağırlıklı antrenman yapan siyah-beyazlılar, yarın MTE 1904 KFT ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idman, fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah yapılacak antrenman sonrasında TSİ 18.00'de MTE 1904 Sporttelep'te MTE 1904 KFT takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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