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U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, Slovakya Öncesi Afyonkarahisar'da Kampa Girdi

U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, Slovakya Öncesi Afyonkarahisar'da Kampa Girdi
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Slovakya’da düzenlenecek U-20 Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, kamp çalışmalarına Afyonkarahisar’da başladı.

Slovakya'da düzenlenecek U-20 Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren U-20 Kadın Güreş Milli Takımı, kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da başladı.

Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına 26 milli sporcu katılıyor. Teknik Sorumlu Erdem Yiğit yönetimindeki kampta, milli takım antrenörleri Yakup Yağcı, Habip Halepli, Burcu Kebiç ve Münir Recep Aktaş ile masöz Dilan Kaya da görev alıyor. Milli sporcular, şampiyona öncesinde teknik, taktik ve kondisyon çalışmalarını yoğun bir program eşliğinde sürdürüyor.

Hazırlık kampı çerçevesinde Afyonkarahisar'da bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, Teknik Sorumlu Erdem Yiğit ve milli takım antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da devam eden kampın ardından Slovakya'da mindere çıkacak milli sporcuların, U-20 Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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