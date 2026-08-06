Avrupa'da Tarihi Sıcak Dalgası: Slovakya ve Avusturya'da Rekor Sıcaklıklar

BRATİSLAVA/VİYANA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa genelinde son günlerde sıcak hava dalgası etkili olurken, Slovakya ve Avusturya'da 40 santigrat derecenin üzerinde rekor sıcaklıklar kaydedildi.

Slovak Hidrometeoroloji Enstitüsü Sözcüsü Ivan Garcar tarafından açıklanan ön verilere göre, çarşamba günü öğleden sonra ülkenin güneyindeki Nitra bölgesinde yer alan Kamenica nad Hronom köyünde 41,4 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

41,3 derecelik önceki ulusal sıcaklık rekoru da 30 Haziran 2026'da yine Kamenica nad Hronom'da kaydedilmişti.

Çarşamba günü Slovakya genelindeki çok sayıda meteoroloji istasyonunda da sıcaklıklar 41 derecenin üzerine çıktı. Termometreler Nitra bölgesindeki Muzla'da 41,2 dereceyi, Banska Bystrica bölgesindeki Dolne Plachtince'de ise 41,1 dereceyi gösterdi.

Komşu ülke Avusturya'da ise salı günü kaydedilen tüm zamanların sıcaklık rekoru, çarşamba günü öğleden sonra Aşağı Avusturya eyaletindeki 41,2 derecelik ölçümle yeniden kırıldı.

Rekor sıcaklığın görüldüğü bölgede aynı gün çıkan büyük yangında yaklaşık 100 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua