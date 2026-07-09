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Erdoğan'dan Slovak mevkidaşına zirve görüşmesi

Erdoğan'dan Slovak mevkidaşına zirve görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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