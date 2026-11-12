Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee'deki törende 2 muhafızı bayıldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'ndaki karşılama töreninde 2 muhafız yere yığıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda dün akşam saatlerinde Slovak mevkidaşı Pellegrini'yi ağırladı.

Pellegrini'yi karşılama töreninde Elysee Sarayı'nın girişinde bekleyen muhafızlardan biri aniden yere yığıldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'nin aracının giriş kapısına yaklaştığı sırada yaşanan olay kısa süreli panik havası yarattı.

Macron ve başkanlık personeli yere düşen muhafızın yardımına koştu.

Bayılan muhafız, görevliler tarafından hızla tören alanından uzaklaştırılırken, o sırada bir başka muhafız daha bilincini kaybederek yere düştü.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Muhafızların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA