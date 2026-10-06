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Moldova Slovakya maçı hangi kanalda, Moldova Slovakya nereden CANLI izlenir?

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Moldova Slovakya maçı hangi kanalda, Moldova Slovakya nereden CANLI izlenir?
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Moldova Slovakya maçı hangi kanalda, Moldova Slovakya maçı nereden canlı izlenir? UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Moldova ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Grubunda iddiasını sürdürmek isteyen Slovakya'nın zorlu deplasmanı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Moldova-Slovakya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde Moldova ile Slovakya arasındaki mücadele, akşamın takip edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Ev sahibi Moldova'nın sürpriz peşinde olduğu maç öncesinde "Moldova-Slovakya maçı Türkiye'de yayınlanacak mı, maç şifresiz mi, internetten nasıl izlenir?" soruları öne çıktı. Moldova-Slovakya maçının yayın bilgileri ve maç saatine dair ayrıntılar haberimizde.

MOLDOVA-SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Moldova ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da belli oldu. Moldova-Slovakya mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

MOLDOVA-SLOVAKYA MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MOLDOVA-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Moldova-Slovakya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Moldova ile Türkiye arasında şu dönemde saat farkı bulunmadığı için karşılaşma Kişinev'de de aynı saatte başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MOLDOVA-SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Moldova milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Slovakya ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ZORLU DEPLASMAN

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Moldova iç saha avantajını değerlendirerek puan toplamayı amaçlarken, Slovakya ise Kişinev'den üç puanla ayrılarak grupta iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Moldova - Slovakya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Zimbru Stadyumu, Kişinev

Yayın: Türkiye'de yayın yok

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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