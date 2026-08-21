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THY pilotundan Avrupa'da bronz madalya

THY pilotundan Avrupa'da bronz madalya
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Türk Hava Yolları pilotu Özkan Dizdar, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda 40-44 yaş kategorisinde 800 metre serbest yarışında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve uzun kulvar Türkiye Masterlar rekorunu kırdı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) başarısından dolayı Dizdar'ı tebrik etti.

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) pilot olarak görev yapan Özkan Dizdar, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Masterler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi THY pilotu Özkan Dizdar temsil etti. Dizdar, 40-44 yaş kategorisinde 800 metre serbest yarışını 9: 49.38'lik dereceyle tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Dizdar ayrıca uzun kulvar yeni Türkiye Masterlar rekorunun da sahibi oldu. Dizdar'ın başarısıyla ilgili Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özkan Dizdar Kaptanımızı elde ettiği Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye rekorundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. TALPA olarak sporcu kaptanlarımıza desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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