Slovan Bratislava Stuttgart maçı hangi kanalda, Slovan Bratislava Stuttgart maçı nereden CANLI izlenir?

Slovan Bratislava ile Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Stuttgart'ın sahne alacağı mücadele, Türk futbolseverlerin de takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Slovan Bratislava Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SLOVAN BRATİSLAVA STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava-Stuttgart karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

SLOVAN BRATİSLAVA STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava ile Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA STUTTGART MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 5 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

SLOVAN BRATİSLAVA STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovan Bratislava'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Tehelné pole Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde Alman rakibine karşı galibiyet ararken, Stuttgart ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

STUTTGART, GALATASARAY'IN RAKİPLERİNDEN

Slovan Bratislava-Stuttgart karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Alman ekibi Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 3 Kasım 2026'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Bu nedenle Stuttgart'ın bu akşamki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.