Salih Özcan'ın Türkiye mesaisi başladı
A Milli futbolcu Salih Özcan, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere Köln'den ayrıldı. Oyuncu, imzanın ardından Slovakya kampına katılacak.
A Milli futbolcu Salih Özcan'ın Beşiktaş mesaisi başladı. Özcan, 9 Temmuz Perşembe günü siyah-beyazlı kulüple imzalayacağı sözleşme için akşam saat 20.00 sıralarında Köln'den ayrıldı.
Salih Özcan'ın yarın atacağı 3 yıllık imzanın ardından Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampına katılacağı kesinleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı