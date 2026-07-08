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Salih Özcan'ın Türkiye mesaisi başladı

Salih Özcan'ın Türkiye mesaisi başladı
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A Milli futbolcu Salih Özcan, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere Köln'den ayrıldı. Oyuncu, imzanın ardından Slovakya kampına katılacak.

A Milli futbolcu Salih Özcan'ın Beşiktaş mesaisi başladı. Özcan, 9 Temmuz Perşembe günü siyah-beyazlı kulüple imzalayacağı sözleşme için akşam saat 20.00 sıralarında Köln'den ayrıldı.

Salih Özcan'ın yarın atacağı 3 yıllık imzanın ardından Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampına katılacağı kesinleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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