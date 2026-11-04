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Denizli Basket, evinde Bakken Bears'a 80-76 yenilerek avantaj kaybetti

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Denizli Basket, evinde Bakken Bears'a 80-76 yenilerek avantaj kaybetti
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, evinde Bakken Bears'a 80-76 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı ve gruptaki ilk iki maçında avantaj kaybetti. Denizli ekibi haftaya 11 Kasım'da Slovakya'da BC Prievidza'ya konuk olacak.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket üst üste ikinci yenilgisini evinde kupaların deneyimli Danimarkalı takımı Bakken Bears önünde 80-76'lık skorla alıp ilk iki yarışında avantaj kaybetti. Bakken Bears grupta 4 galibiyete ulaşırken Denizli Basket 5 maçlık ilk devreyi 2 galibiyetle tamamladı. Denizli ekibi grupta üst sıralarında yer alan Bakken ve SL Benfica'yla oynadığı ilk maçları da kaybederek olası ikili averaj hesabında geri düştü. Denizli ekibi haftaya 11 Kasım'da Slovakya'da BC Prievidza deplasmanına çıkacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında kenti temsil eden Denizli Basket'te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun ikinci iç saha maçında büyük oranda boş kalması ise sanal medyada tepki çekti. Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Rakip takım bizden daha enerjik ve daha dirençli oynadı. 20 top kaybı yaptık ve yine en önemli yerlerde ribaundları alamadık. Önemli pozisyonlardaki oyuncularım çok yorgun ve yine de kazanmak için onları zorluyorum ve onlar da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dinlenip pazar deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçına hazır olmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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