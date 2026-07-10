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Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi Haber Videosunu İzle
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolver, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini tarafından gazetecilere gösterildi. Makam uçağında çekilen görüntülerde Pellegrini'nin ahşap kutuyu açarak Erdoğan'ın hediyesini tanıttığı görüldü.

  • Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, makam uçağında gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği özel yapım revolveri gösterdi.
  • Hediye edilen revolver, MKE tarafından üretilen Gümüşay .357 Magnum modelidir.
  • Ahşap kutuda sunulan hediyede Türkiye ve NATO logoları ile 'Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca' ifadesi yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverler Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

Bu kez Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, zirve dönüşünde makam uçağında gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği özel yapım revolveri gösterdi.

AHŞAP KUTUSUNDAN ÇIKARDI

Paylaşılan görüntülerde Pellegrini'nin ahşap kutuyu açarak revolveri gazetecilere tanıttığı, silahı eline alıp incelediği ve kutu içerisindeki isim işlemeli plaketi de gösterdiği görüldü.

Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği revolverin, 1990'lı yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Gümüşay .357 Magnum modeli olduğu belirtilmişti. Ahşap kutu içerisinde sunulan hediyede Türkiye ve NATO logolarının yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" ifadesi yer alıyor.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlere verdiği özel yapım revolverler daha önce de Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı. Bazı liderler hediyeyi muhafaza ederken, bazı ülkelerde ise revolverlerin akıbeti kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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