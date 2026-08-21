Malatyalı Güreşçi Yusuf Salih Yazıcı'dan Dünya İkinciliği

Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda 72 kilogramda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, 72 kilogram kategorisinde mindere çıktı. Rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, finale kadar yükselerek şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yusuf Salih Yazıcı tebrik edilirken, başarısında emeği bulunan antrenörler, teknik ekip ve sporcunun yetişmesine katkı sunanlara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı