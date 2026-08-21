Malatyalı Güreşçi Yusuf Salih Yazıcı'dan Dünya İkinciliği
Slovakya'da düzenlenen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, finale kadar yükselerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda 72 kilogramda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen U-20 Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Malatya TOHM sporcusu Yusuf Salih Yazıcı, 72 kilogram kategorisinde mindere çıktı. Rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyen Yazıcı, finale kadar yükselerek şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yusuf Salih Yazıcı tebrik edilirken, başarısında emeği bulunan antrenörler, teknik ekip ve sporcunun yetişmesine katkı sunanlara teşekkür edildi.