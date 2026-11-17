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Ukrayna - Gürcistan maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Kosice'deki Kosicka Futbalova Arena ev sahipliği yapacak. Ancak mücadele için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Ukrayna - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Ukrayna - Gürcistan maçının yayın durumu, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Gürcistan maçı için Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform yayın planı açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'den canlı yayınla izlenmesi beklenmiyor.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Maçı televizyondan izleme imkanı bulunmayan futbolseverler, karşılaşmayı canlı skor uygulamaları ve spor sitelerinin anlık maç anlatımları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde son dakika bir yayın anlaşması yapılması halinde yayın bilgileri ayrıca duyurulacak.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma için Türkiye'de bir yayıncı belirlenmediğinden, maçın şifreli ya da şifresiz olarak yayınlanması söz konusu değil.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna - Gürcistan maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ukrayna - Gürcistan maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

UKRAYNA - GÜRCISTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ukrayna ile Gürcistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Slovakya'nın Kosice kentindeki Kosicka Futbalova Arena'da oynanacak. Ukrayna, iç saha maçını tarafsız sahada oynayacak.

UKRAYNA - GÜRCİSTAN MAÇI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Uluslar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın hakları maç bazında farklı kanallara dağıtılıyor. Ukrayna - Gürcistan karşılaşması için Türkiye'de herhangi bir kanalın yayın planında yer almadığı görülüyor.