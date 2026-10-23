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Hava Kuvvetleri, İzmir Çiğli'de Slovak özel kuvvetlere paraşüt eğitimi veriyor

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Hava Kuvvetleri, İzmir Çiğli'de Slovak özel kuvvetlere paraşüt eğitimi veriyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığında Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline eğitim verildiğini açıkladı. Eğitimler Çiğli/İzmir'de yüksek irtifa ve serbest paraşüt atlayışlarını kapsıyor.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı'nda, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline eğitim verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Çiğli/ İzmir' başlığı ile yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline yönelik; yüksek irtifa, gece görüş gözlüğü, silahlı/teçhizatlı, oksijen destek sistemli ve konteyner ile askeri serbest paraşüt atlayış ve eğitimleri icra ediliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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