Hava Kuvvetleri, İzmir Çiğli'de Slovak özel kuvvetlere paraşüt eğitimi veriyor

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HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı'nda, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline eğitim verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Çiğli/ İzmir' başlığı ile yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde, Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline yönelik; yüksek irtifa, gece görüş gözlüğü, silahlı/teçhizatlı, oksijen destek sistemli ve konteyner ile askeri serbest paraşüt atlayış ve eğitimleri icra ediliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı