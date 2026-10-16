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Slovakya Başbakanı Fico, Novi Sad'da Vucic'in mitinginde destek verdi

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Slovakya Başbakanı Fico, Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken seçimde başbakan adayı Vucic'in Novi Sad mitingine katılıp onu desteklediğini belirtti. Fico, Slovakya'nın Sırbistan'ın bütünlüğüne saygı duyduğunu, Vucic ise başbakan olması halinde sadece Sırbistan'ı düşüneceğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde başbakan adayı olan Aleksandar Vucic'in mitingine katılarak, kendisini desteklediğini belirtti.

Fico, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde "Aleksandar Vucic-Birlik içinde Sırbistan" listesinin başbakan adayı olarak erken seçime katılan Vucic'in mitingine katıldı.

Erken genel seçim çerçevesinde düzenlenen mitingde konuşan Fico, Slovakya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade ederek, "Biz Slovaklar deriz ki, iyi bir dost kıymetli bir hazine gibidir, Aleksandar'a da işte bu kadar değer veriyorum." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve erken genel seçimde başbakan adayı olan Vucic ise ülkede halkın 25 Ekim'de geleceği için oy vereceğini söyleyerek, "Başbakan olarak göreve gelirsem sadece Sırbistan'ı düşüneceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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