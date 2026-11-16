Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kazakistan - Slovakya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Kazakistan - Slovakya maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan - Slovakya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Kazakistan - Slovakya maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde Kazakistan, sahasında Slovakya'yı konuk ediyor. Grubun son haftasında oynanan mücadele öncesinde futbolseverler "Kazakistan - Slovakya maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Kazakistan - Slovakya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de Astana Arena'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. İşte Kazakistan - Slovakya maçının yayın bilgileri.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Slovakya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazakistan - Slovakya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başladı.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena'da oynanıyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti

Altın hazinesinin üzerinde oturuyorlar! Dünya devleri peşlerine düştü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Afrika'da dün geceki iki silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede bir gecede 17 ölü! Cinayetler kan dondurdu
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat

Bombayı patlattı: Bu hamlesi taraftarın çok hoşuna gidecek

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu14

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı