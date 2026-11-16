Kazakistan - Slovakya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Kazakistan - Slovakya maçı nereden CANLI izlenir?

Kazakistan - Slovakya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de Astana Arena'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor. İşte Kazakistan - Slovakya maçının yayın bilgileri.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Slovakya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazakistan - Slovakya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başladı.

KAZAKİSTAN - SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena'da oynanıyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor.