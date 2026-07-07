Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ve Slovenya Başbakanı Jansa Ankara'da

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı