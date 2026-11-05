Slovakya Cumhurbaşkanı, Ukrayna yardımının AB'de hastane bütçesini kestiğini söyledi

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Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım için gereken paraların, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hastane, okul ve altyapı kaynaklarından eksildiğini belirtti.

Slovakya Haber Ajansının (TASR) haberine göre, Pellegrini, Trençin kentinde Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubunun (V4) cumhurbaşkanları düzeyindeki zirvesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Pellegrini, "Ukrayna'nın saldırgana karşı kendini savunabilmesi için gereken milyarlar, sonuçta üye ülkelerin hastanelerinden, okullarından ve altyapısından eksiliyor." ifadesini kullandı.

Barışın savaş meydanında değil, müzakere masasında sağlanabileceğini vurgulayan Pellegrini, uluslararası aktörlerin diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve diplomatik çözüm arayışlarında yeniden hareketlilik yaşanmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Pellegrini, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'yı manevi ve ekonomik açıdan yıpratmaya başladığını belirterek, AB'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini dile getirdi.

AB'nin genişlemesinde "veto hakkı" vurgusu

AB'nin genişlemesine ilişkin temel kararlarda oybirliğinin korunması gerektiğini belirten Pellegrini, katılım sürecindeki bazı teknik adımların kolaylaştırılabileceğini ancak nihai kararlarda üye ülkelerin yetkilerinin zayıflatılmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Pellegrini, küçük bir ülke olarak ulusal çıkarlarını ve önceliklerini savunabilmek için veto hakkını korumaları gerektiğinin altını çizdi.

Ortak açıklamada "Ukrayna'ya destek"

4 cumhurbaşkanı, zirvede kabul ettikleri ortak açıklamayla, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, Avrupa geleceğine ve Rus saldırganlığına karşı kendini savunma hakkına destek verdi.

Uluslararası hukuka uygun, adil ve kalıcı barış çağrısı yapılan açıklamada, üye ülkelerin güvenlik ve savunma politikaları ile çıkarlarına saygı gösterilerek Ukrayna'ya siyasi, mali, insani, ekonomik ve askeri yardımın sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin genişlemesinin aday ülkelerin reformlarına ve üyelik koşullarını yerine getirmelerine dayanması gerektiği belirtilerek, Avrupa'nın rekabet gücü için uygun fiyatlı ve güvenilir enerji arzının önemi kaydedildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'nin ev sahipliğindeki zirveye Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Kaynak: AA