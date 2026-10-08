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AP'de Trump'un çıplak altın kaplamalı heykeli tepki çekti, Fico kaldırılmasını istedi

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ABD Başkanı Donald Trump'u çıplak tasvir eden altın kaplamalı heykelin Avrupa Parlamentosu'nun binasında sergilenmesi tepkiye yol açtı. Slovakya Başbakanı Robert Fico heykelin derhal kaldırılmasını isterken bazı AP üyeleri sergiyi 'rezalet' ve 'ikiyüzlülük' olarak eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı çıplak tasvir eden altın kaplamalı heykelin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sergilenmesi tepkiye neden oldu.

Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot'un "Turuncu Veba" veya "Adaletsizliğin Kralı" isimleriyle anılan eseri, Danimarkalı AP üyesi Per Clausen'in daveti üzerine, AP'nin Strazburg'daki binasında sergileniyor.

Heykel, Trump'ı bir kişinin omuzlarında çıplak halde otururken ve elinde uzun bir golf sopası tutarken tasvir ediyor.

Heykelin kaidesinde, "Bir adamın sırtında oturuyorum. Adam yükün altında eziliyor. Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. Sırtından inmek hariç…" ifadeleri yer alıyor.

Slovakya Başbakanından eleştiri

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, heykelin AP'de sergilenmesini "tüm Avrupa Birliği'nin (AB) gerilemesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.

Trump'ın bütün politikalarına katılmadığını belirten Fico, AP yönetiminin "farklı görüşlere sahip olma hakkıyla hakaret içeren eylemler" arasında ayrım yapamadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı veya Almanya Başbakanı'nı alaya alan tasvirlerin parlamentoda sergilenmesine izin verilip verilmeyeceğini soran Fico, AP Başkanı Roberta Metsola'dan Trump'ı tasvir eden bu heykeli derhal binadan kaldırmasını beklediğini kaydetti.

AP üyelerinden de eleştiriler

Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang partisinden AP üyesi Barbara Bonte de sergiyi "rezalet" olarak nitelendirerek, parlamentoyu "dost bir ülkenin başkanına temel saygıyı göstermemekle" suçladı.

Macaristan'ın Fidesz partisinden AP üyesi Erno Schaller-Baross ise ABD Kongresinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in çıplak bir heykelinin "veba" adıyla sergilenmesi halinde Brüksel'in bunu kınayacağını vurguladı.

Schaller-Baross, Trump heykeline yönelik yaklaşımı "ikiyüzlülük" olarak değerlendirdi.

İrlanda'nın Fianna Fail partisinden, AP'deki Renew Europe grubunun üyesi Barry Cowen da sergiyi "saçma ve sakıncalı" bulduğunu belirtti.

Cowen, eserin sergilenmesine karşı çıkmak için Trump'ı veya politikalarını desteklemek gerekmediğini ifade ederek, itirazını parlamentoya yazılı olarak ilettiğini bildirdi.

Öte yandan, heykelin parlamentoda sergilenmesine öncülük eden Clausen ise eseri savunarak, "heykelin AP'de sergilenmesine tahammül edemeyecek kadar alıngan olan birinin dünya sahnesinde yeri olmadığını" dile getirdi.

Kaynak: AA
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