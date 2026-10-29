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Mucunski, Slovakya'nın AB üyeliğine ilkeli desteğinin özel önem taşıdığını söyledi

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Mucunski, Slovakya'nın AB üyeliğine ilkeli desteğinin özel önem taşıdığını söyledi
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Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Üsküp'te Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile görüştü. Mucunski, Slovakya'nın AB'ye tam üyelik sürecine ilkeli desteğinin özel önem taşıdığını söyledi; Blanar da hükümetin reformlara bağlı olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Slovakya'nın ülkesinin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğine yönelik ilkeli desteğinin özel bir önem taşıdığını söyledi.

Mucunski, ülkede resmi temaslarda bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ile başkent Üsküp'te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mucunski, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkiler ve uzun vadeli ortaklığın, siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için güçlü bir temel oluşturduğunu söyledi.

Mucunski, Slovakya'nın ülkesinin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Slovakya'nın Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifine verdiği desteğin önemine değinen Mucunski, "İki ülke arasındaki siyasi diyalog en üst düzeyde. Slovakya'nın, stratejik hedefimiz olan AB'ye tam üyelik sürecinin gerçekleşmesine yönelik ilkeli desteği bizim için özel bir önem taşımaktadır." dedi.

Mucunski, Avrupa entegrasyonunun güvenilir, öngörülebilir ve liyakate dayalı bir sürece dayanması gerektiğini, Kuzey Makedonya'nın, Bulgaristan ile diyalog kanallarını açık tutmaya ve ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Blanar ise Kuzey Makedonya hükümetinin AB'ye entegrasyon sürecine yönelik reformlara güçlü şekilde bağlı olduğunu ve bu süreci tamamlama konusunda kararlı bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Slovak Bakan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Meclis Başkanı Afrim Gashi tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: AA
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