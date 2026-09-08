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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Slovakya'da PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Slovakya'da PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na katıldı
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını bildirdi. Tekin, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında üç alanda performansını anlamlı biçimde artıran tek ülke olarak öne çıktığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı'na katıldı. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Türkiye'de yürütülen çalışmalara ilişkin tecrübeleri katılımcılarla paylaştıklarını belirten Tekin, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında üç alanda performansını anlamlı biçimde artıran tek ülke olarak öne çıkmasının, çalışmaların uluslararası ölçekte olumlu bir karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bakanlık olarak elde edilen bu sonuçları daha ileri hedeflere ulaşma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi geride bırakmadan her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişimini sağlamak ve başarılı bir gelecek için güçlü fırsatlar sunmaktır. Bu hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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