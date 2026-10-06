UEFA Uluslar Ligi 4. hafta, bugün 5 grupta oynanan 10 maçla sona erdi

UEFA Uluslar Ligi 4. hafta, bugün 5 grupta oynanan 10 maçla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta, bugün 5 grupta oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere Çekya'yı 3-0, İspanya Hırvatistan'ı 2-1 yendi; C Ligi 3. Grup'ta Slovakya Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4. haftasında bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 3. Grup
İngiltere : 3 - Çekya: 0
Hırvatistan : 1 - İspanya: 2
B Ligi 1. Grup
İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0
İskoçya: 1 - Slovenya: 2
C Ligi 1. Grup
Arnavutluk: 2 - San Marino: 1
Belarus: 1 - Finlandiya: 0
C Ligi 3. Grup
Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2
Moldova : 0 - Slovakya: 4
C Ligi 4. Grup
Estonya: 0 - İzlanda: 0
Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2