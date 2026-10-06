UEFA Uluslar Ligi 4. hafta, bugün 5 grupta oynanan 10 maçla sona erdi

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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül-ekim dönemindeki karşılaşmalarla yaşandı. Uluslar Ligi 4. haftasında bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 3. Grup

İngiltere : 3 - Çekya: 0

Hırvatistan : 1 - İspanya: 2

B Ligi 1. Grup

İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0

İskoçya: 1 - Slovenya: 2

C Ligi 1. Grup

Arnavutluk: 2 - San Marino: 1

Belarus: 1 - Finlandiya: 0

C Ligi 3. Grup

Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2

Moldova : 0 - Slovakya: 4

C Ligi 4. Grup

Estonya: 0 - İzlanda: 0

Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı