LASK Linz Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, LASK Linz Slovan Bratislava nereden CANLI izlenir?

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Lask Linz, iç saha avantajını kullanarak Slovan Bratislava karşısında 3 puan hedefliyor. Slovan Bratislava ise komşu ülke deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte LASK Linz Slovan Bratislava maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

LASK LINZ SLOVAN BRATISLAVA HANGİ KANALDA?

LASK Linz Slovan Bratislava maçı, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 6'nın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

LASK LINZ SLOVAN BRATISLAVA NEREDEN CANLI İZLENİR?

LASK Linz Slovan Bratislava maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

LASK LINZ SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz Slovan Bratislava maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

LASK LINZ SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Linz Slovan Bratislava maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

LASK LINZ SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LASK Linz ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Ev sahibi LASK Linz, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.