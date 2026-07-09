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Erdoğan ve Pellegrini Ankara’da buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Pellegrini ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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