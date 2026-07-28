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Şi Cinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile Pekin'de Görüştü

Şi Cinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile Pekin'de Görüştü
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Pekin'de resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Şi, iki ülke arasındaki dostluğun köklü geçmişine vurgu yaparak stratejik ortaklığın geliştirilmesine hazır olduklarını belirtti. Pellegrini ise 'Tek Çin' ilkesine bağlılık, Çinli işletmelere yatırım daveti ve çok taraflılığın savunulması mesajlarını verdi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giden Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Salonu'nda resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Şi görüşmede, Slovakya'nın Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe dayandığını ve 2024 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkarılan ikili ilişkilerin sürekli ivme kazandığını vurgulayan Şi, Çin'in Slovakya ile ortaklık ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise Çin'in dünya çapında dikkat çeken kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Ülkesinin Çin ile kurulan stratejik ortaklığa büyük önem verdiğini aktaran Pellegrini, 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya devam edeceklerini; Çin ile dostluklarını pekiştirmeye ve yeni iş birliği alanları açmaya hazır olduklarını bildirdi.

Pellegrini, Çinli işletmeleri ülkesine yatırım yapmaya davet ederek, Avrupa ile Çin arasında iş birliğinin ilerletilmesini desteklediklerini dile getirdi. Pellegrini, "Çin ile birlikte çok taraflılığı savunacağız, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuku koruyarak bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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