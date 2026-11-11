Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çekya ve Slovakya başbakanları Merz'in Ukrayna bütçe açığı çağrısına karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tüm AB ülkelerini Ukrayna'nın gelecek yılki bütçe açığının kapatılmasına katkıda bulunmaya çağırmasına karşı çıktı. İki başbakan Bratislava'da basın toplantısına katıldı.

BRATİSLAVA, 11 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Slovakya ve Çekya hükümetleri arasındaki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı, 10 Kasım 2026.

Çekya Başbakanı Babis ve Slovakya Başbakanı Fico salı günü, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Ukrayna'nın gelecek yılki bütçe açığının kapatılmasına katkıda bulunmaya çağırmasına karşı çıktı. (Fotoğraf: TASR/Martin Baumann/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır sürücüsü sese uyandı! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Erzurum'da kaymakama saldıran pitbull barınakta 3 görevliyi ısırdı! Sahibi 4 kişiyi darp edip köpekle kaçtı

Kaymakama saldıran pitbull'u barınaktan zorla kaçırdı! 4 yaralı
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de Oğuz sürprizi! Yönetim kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanaklarından öptüğü kişi Katar Emiri'nin oğlu çıktı

Erdoğan yüzünü iki eliyle tutup öptü! O kişi bakın kim çıktı