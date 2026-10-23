Bakan Bolat, Türkiye-Slovakya ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor

JETCO Toplantısı'nda Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğini daha da geliştirmenin yollarını ele alma fırsatı bulduklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Slovakya ile ikili ticaret hacmimiz 2019 yılında 1 milyar dolardan 2025 yılında 4,3 milyar dolara yükselerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Hedefimiz, liderlerimiz tarafından belirlenen, dengeli ve kazan-kazan ilkesine dayalı bir ticaret ilişkisi çerçevesinde 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya JETCO ve Türkiye-Slovakya İş İnsanları Yuvarlak Masa toplantılarına katıldı. Bakan Bolat, JETCO Toplantısı vesilesiyle Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirmenin yollarını ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Her iki ülkeden önde gelen şirketleri kritik stratejik sektörlerde bir kez daha bir araya getiren Türkiye-Slovakya İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'nı sonuçlandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Bu masa etrafında paylaşılan görüşler, tavsiyeler ve deneyimler; Türkiye-Slovakya ekonomik ilişkisinin temel olarak güçlü, dinamik ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir iş dünyası tarafından yönlendirildiğini bir kez daha teyit etmiştir. Bugünkü JETCO toplantısı ve bu Yuvarlak Masa Toplantısı boyunca yalnızca ticaret ve yatırım ilişkilerini değil; aynı zamanda enerji, ulaştırma ve lojistik, savunma, çevre, şehircilik, bilim, sanayi ve teknoloji, tarım, balıkçılık, turizm, standardizasyon alanlarını ve başta AB olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlardaki iş birliğini de ele aldık."

Türkiye-Slovakya ticaret ve yatırım ilişkilerine ilişkin rakamların iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü gözler önüne serdiğine dikkat çeken Bakan Bolat, "Slovakya ile ikili ticaret hacmimiz 2019 yılında 1 milyar dolardan 2025 yılında 4,3 milyar dolara yükselerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Hedefimiz, liderlerimiz tarafından belirlenen, dengeli ve kazan-kazan ilkesine dayalı bir ticaret ilişkisi çerçevesinde 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmaktır. Özellikle otomotiv, ileri imalat, inşaat, yenilenebilir enerji, dijital teknolojiler, lojistik ve yeşil dönüşüm alanlarında yatırım iş birliğini daha da güçlendirmenin öneminin bilincindeyiz. Türkiye olarak otomotiv, inşaat, enerji ve savunma sektörlerini ekonomik ilişkilerimizin stratejik bir sütunu olarak görüyoruz. 2025 yılında Türkiye ile Slovakya arasındaki otomotiv ticareti, Türkiye'nin Slovakya'dan yaptığı yaklaşık 1,57 milyar dolarlık ithalat dahil olmak üzere 1,84 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılında otomotiv aksam ve parçalarındaki ikili ticaretimiz 500 milyon dolara ulaşmıştır" diye konuştu.

"Türkiye, bölgesel istikrarı ve arz güvenliğini artıran yapıcı çözümlere katkıda bulunmaya hazırdır"

JETCO Protokolü'nün önemine dikkat çeken Bakan Bolat, "JETCO Protokolü'nü imzalayarak; kritik hammaddeler, nadir toprak elementleri, nükleer enerji, enerji güvenliği ve yeşil dönüşüm, enerji arzının çeşitlendirilmesi, sondaj hizmetleri ile karada ve denizde sismik araştırma hizmetleri gibi enerji ve madencilik alanlarında ikili ilişkilerimizi stratejik bir seviyeye taşıyacak temel sütunlar üzerinde mutabakata varmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere, Türk müteahhitleri hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük LNG terminali projelerini başarıyla tamamlamıştır. Türk şirketlerinin Bratislava'da bir LNG terminali projesine katkı sağlamak ve potansiyel olarak böyle bir projeyi geliştirmek için gereken donanıma sahip olduğuna inancımız tamdır. Kilit bir enerji transit ülkesi olan Türkiye, bölgesel istikrarı ve arz güvenliğini artıran yapıcı çözümlere katkıda bulunmaya hazırdır. Bu bağlamda, bölgesel ve Avrupa enerji güvenliğine katkı sunmada BOTAŞ'ın rolüne ve Türkiye'nin çeşitlendirilmiş doğal gaz altyapısına özel bir önem veriyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak, iş dünyasını bir araya getirmek amacıyla bu tür toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini söyleyerek, "Ayrıca iş dünyamızı, Slovakya'daki ve Avrupa genelindeki mevkidaşlarıyla iletişim kurmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı